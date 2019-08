Sanremo: il Comune difende il brand Festival e si oppone alla registrazione dei marchi ‘Sanremo The Story’ e ‘Sanremo Review’

Il Comune di Sanremo prosegue nella sua battaglia per la tutela del marchio cittadino e del brand ‘Festival di Sanremo’, di sua esclusiva proprietà.

Negli ultimi giorni l’ufficio legale di Palazzo Bellevue si è messo al lavoro per opporsi alla registrazione di due marchi alla Società Italiana Brevetti. Si tratta di ‘Sanremo The Story’ e ‘Sanremo Review’, nomi che, secondo il Comune, vanno in conflitto con le limitazioni imposte dalla titolarità dei marchi ‘Festival di Sanremo’ e ‘Festival della Canzone Italiana’.

Il Comune tiene all’esclusività dei marchi proprio per tutelare l’evento clou dell’annata televisiva e da 70 anni fiore all’occhiello della Città della Musica. Prossimamente, una volta presentata l’opposizione, l’ufficio legale del Comune potrà sapere se la richiesta di opposizione sarà stata accettata o meno.