Ventimiglia: partono i lavori per la nuova rotonda di piazza della Costituente, la prossima settimana l'incontro con la ditta

A breve partiranno i lavori per la nuova rotonda in zona piazza Costituente, voluta per migliorare la viabilità quando il porto di Ventimiglia sarà operativo. Verranno anche sostituite le tubazioni per ‘approvvigionamento idrico e lo scarico delle acque reflue del nuovo porto.



Ad annunciarlo il sindaco Gaetan Scullino che, insieme all’assessore Giovanni Ascheri, il 4 settembre incontrerà la ditta di Olimpio Lanteri che effettuerà i lavori, per verificare il progetto.



L’amministrazione sta valutando anche la realizzazione dei parcheggi interrati sotto la piazza, due piani, attraverso project financing.



“Il progetto – commentano dall’amministrazione - era pronto dal 2011 ed era stato fatto dalla prima amministrazione Scullino, dopo che la Civitas aveva comprato gli immobili ex ACI poi purtroppo venduti”.