Per la tradizionale festa di Sant'Erim, pellegrinaggio sulle strade della transumanza e gli antichi sentieri di montagna

Nella Valle dei Maestri, presso le Alpi Liguri si è svolto il pellegrinaggio culminato con la tradizionale festa di Sant'Erim.



"La SS. Messa è stata celebrata da don Antonello Dani - si spiega nel comunicato -, con il servizio liturgico prestato dal Diacono Alex Dellerba. Al termine della Celebrazione Liturgica, presso il Rifugio Don Barbera, i convenuti si sono ritrovati per consumare il pranzo.



Anche quest'anno malgrado il maltempo, andare in pellegrinaggio a Sant Erim, è stata per tutti un'occasione unica e indimenticabile. I pellegrini hanno ripercorso le strade della transumanza e gli antichi sentieri di montagna, rivivendo le esperienze di vita dei pastori e dei militari che un tempo vivevano su quelle montagne, dove l'unico riferimento di fede e di amicizia era rappresentato dalla piccola Chiesetta di Sant Erim".