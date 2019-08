La prossima settimana, presentazione libro ‘Magic Healing’ di Francesco Albani

La prossima settimana a Sanremo, Diano Marina e Ventimiglia verrà presentato il libro ‘Magic Healing’ dell’autore Francesco Albani

“Il valore del Magic Healing è inestimabile – si spiega nel comunicato -, perché la persona porta con sé gli effetti positivi per tutta la vita con la naturale conseguenza di creare nuove e meravigliose esperienze in ogni area della sua vita personale e famigliare a beneficio di tutti”.

Ecco gli appuntamenti in programma:

- Venerdì 6 settembre dalle 17.30 alle 19.00 firma copie del libro "Magic Healing" e consigli personalizzati presso la libreria Mondadori di Sanremo.

- Sabato 7 settembre dalle 17.30 alle 19.00 firma copie del libro "Magic Healing" e consigli personalizzati presso la libreria Mondadori di Diano Marina.

- Domenica 8 settembre dalle 18.00 alle 19.30 conferenza libro “Magic Healing” con i segreti per star bene e vivere veramente felici presso la SOMS di Grimaldi Superiore di Ventimiglia.

Francesco Albani è Trainer ed Autore della Nuova Felicità. Si occupa di condividere percorsi di consapevolezza e guarigione interiore per aiutare le persone a liberarsi dai tutti quei blocchi interiori che gli impediscono di godersi appieno la vita, in modo tale da aiutare i Bambini e Giovani della Nuova Felicità a crescere in ambienti armoniosi ed amorevoli. Vai su www.francescoalbani.com per informazione e supporto.