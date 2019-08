Cultura, spettacoli, musica e ancora sagre in programma in questo ultimo weekend di agosto

Cultura, musica e ancora sagre in programma in provincia in questo ultimo weekend di agosto. In apertura segnaliamo alcuni eventi da non mancare: il ‘Bordighera Book Festival’, lo spettacolo itinerante ‘Alla ricerca di fiamme di punch e gole di piccione’ e il Festival Internazionale di Scacchi di Imperia.

Ancora due giorni di incontri letterari con gli autori nell’ambito 6a edizione del ‘Bordighera Book Festival’, appuntamento ormai imperdibile per gli appassionati di letteratura della zona e non solo. Oltre all’area espositiva è stato sviluppato un settore riservato agli incontri letterari con ospiti locali e di fama nazionale e internazionale intervistati da giornalisti ed esperti. Tra gli ospiti passati e futuri: Lorenzo Beccati, Fabio Canino, Elisabetta Cametti, Giuseppe Conte, Maurizio De Giovanni, Roberto Maroni, Alberto Mattioli, Cristina Rava, Paola Ravani, Salvo Sottile e Luca Trapanese (il programma a questo link).



Oggi e domani, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, con partenza davanti alla Villa della Regina a Bordighera alle 18 e alle 20, gli ultimi due appuntamenti con le passeggiate teatrali sulle tracce di Monet a Bordighera. ‘Alla ricerca di fiamme di punch e gole di piccione’ è il titolo della rappresentazione durante la quale sei attori giovani, professionisti, punteggeranno un percorso divertente, ironico ma sempre nutrito di grande ricerca e preparazione sui passi di Monet a Bordighera (più info).

Da 61 anni Imperia è regina degli scacchi che celebra con il Festival Internazionale di Scacchi di Imperia in una sinergia creata dal circolo scacchistico imperiese e dall’amministrazione comunale. L’evento si svolgerà dal 1 all’8 settembre con partecipanti provenienti da Italia, Francia, Germania, Svizzera, Svezia, Bielorussia, Belgio, Austria, Albania, Filippine e Cuba. L’associazione mette in palio un montepremi di oltre 7mila euro, con tornei divisi in varie categorie che permetteranno a ogni partecipante di giocare fino all’ultimo giorno (più info).

Spettacoli teatrali & Musica

Era previsto inizialmente per lo scorso 27 luglio, ma il maltempo ha detto ‘no’. Torna, però, in grande stile questo sabato l'appuntamento con il Carnevale di Coldirodi, frazione di Sanremo, evento molto sentito nella popolosa frazione e non solo. L'appuntamento, ovviamente in maschera, è fissato per le 21 in piazza San Sebastiano con il dj set di Alex Frenz e Bitwa.

Per gli amanti del genere, sempre a Sanremo, segnaliamo lo spettacolo della Compagnia teatrale ‘Veji e Giovo’ di Buriasco di Torino in ‘Ciapa Lì’ in programma questa sera in Piazza San Siro.



Nella splendida location di Villa Grock ad Imperia questa sera l’appuntamento è con l’‘Apritango’ a scopo benefico a favore della FIDAS provinciale di Imperia. Le danze inizieranno alle 18.00 con selezione musicale a cura di Zorro Tj.

Rimanendo in tema di apericena, sabato sera a Ventimiglia, nella piazzetta di fronte a Villa Hanbury, si potrà degustare un altro apericena a buffet accompagnato da una selezione musicale a cura di un Dj dell’associazione ‘Ventimiglia Viva’, organizzatrice dell’evento, oltre ad ammirare le opere esposte dall'artista Andrea Iorio (più info).



Sempre sabato sera il capoluogo di provincia ospiterà ‘White - Imperia si veste di bianco’, cena in bianco organizzata dall’associazione ‘Viva Imperia’ in via Felice Cascione.

In piazza Chierotti ad Arma di Taggia sarà di scena il pop/rock italiano grazie al gruppo musicale ‘Band Clan Batexe’ e il Molo delle Tartarughe di Diano Marina ospiterà il Paolo Bonfanti Trio.

Passando alla musica classica, Cervo sarà teatro dell’ultimo appuntamento 2019 del 56° Festival Internazionale di Musica da Camera. Ad esibirsi in un recital di pianoforte a quattro mani saranno Arnulf Von Arnim e Ian Fountain (più info).

Ma non è finita qui, infatti domenica sera prenderà il via a Cervo la 31a Accademia internazionale estiva con il concerto inaugurale dei Docenti. In programma, presso l’Oratorio Santa Caterina, musiche di Schubert, Pierné, Schumann, Beethoven (più info)

Trasferendoci a Dolceacqua, al Castello dei Doria andrà in scena ‘Omaggio al Cinema - Le grandi musica da film al Castello’, uno show con musiche e parole di oltre un secolo. Si esibiscono la soprano Annamaria Turicchi, il pianista e direttore d’orchestra Francesco Canavese, l’attore Paolo Mazzini ed il baritono Gabriele Manfredini.



Sagre & feste di montagna

A Bussana di Sanremo lo sport si unisce alle danze in occasione dei Festeggiamenti patronali. Infatti alle 18.30 di sabato prenderà il via la corsa podistica denominata 'A Curza de Buzzana' e, finita questa, spazio alle danze con l'Orchestra 'Simona e gli Eclipse'.

Il cibo di strada attende per due giorni i visitatori sul lungomare di Ventimiglia. La 1a edizione del 'Summer Street Food' vedrà la partecipazione stand provenienti da tutta Italia con le loro prelibatezze locali, dalla carne al pesce, dal salato al dolce. Inoltre ogni sera si potrà anche assistere a spettacoli musicali e di cabaret.



Spostandoci nell’entroterra le proposte sono molteplici. Ad Andagna, frazione di Molini di Triora l’appuntamento è con la Sagra Polenta e Cervo allietata dall'orchestra spettacolo Christian e la Luna Nueva.

Per la tradizionale festa di fine estate Montegrosso Pian Latte ospiterà una serata di musica e divertimento a cura della Pro Loco.

Per chi ama la frittura non si può certamente rinunciare alla Sagra dei ‘Frescioi’ dolci e salati in programma a Rocchetta Nervina. Mentre Seborga ospiterà una serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga.



Passando a domenica in frazione Bellissimi di Dolcedo, l’appuntamento è con la festa della Misericordia. Per tutta la giornata si alterneranno giochi per grandi e piccini, spettacoli di giocoleria infuocata, rassegne d’arte con opere realizzate con elementi naturali e l’attesissimo lancio delle mongolfiere.

Al Colle Melosa, l’appuntamento è con la 39a edizione della Festa della Montagna organizzata dalla sezione di Bordighera del Club Alpino Italiano (più info).

Sport

Per gli appassionati di calcio sabato sera allo Stadio Comunale di Sanremo si potrà assistere alle battute finali della 61a edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys, categoria allievi nazionali.



La ‘Cross Country Sotto le Stelle XCUrban MTB’, gara serale in Mountain Bike in circuito cittadino, è quello che propone Taggia con partenza alle 20 dall’ex mercato coperto (più info).

Il giorno dopo ad Arma si terra la ‘Festa dei Ragazzi’, un’iniziativa che ha tra gli obbiettivi quello di avvicinare i giovani alle istituzioni e al mondo dello sport. Sul lungomare di Arma infatti troveranno spazio stand di Autorità Civili, Militari e Sportive.



La pallavolo invece è di scena domenica alla spiaggia libera ‘Ex Camandone’ a Diano Marina con il 1° Torneo di Beach Volley 3 vs 3. Si tratta di evento a scopo benefico a cura del Leo Club Diano Marina.

Il borgo di Rocchetta Nervina ospiterà domenica la terza edizione della camminata/corsa fra le mulattiere del paese ‘Rocchetta Rocks’ Run’. La partenza è fissata in Piazza U Cian. L’evento sportivo si concluderà con una serata gastronomica accompagnata da musica live a cura dei ‘Balding Chicks’.

Per conoscere tutti gli eventi di questo fine settimana e conoscere i dettagli di quelli proposti visitare l’Agenda Manifestazioni.