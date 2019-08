Bordighera: spettacolo in costume dedicato a Monet oggi al mercato coperto

‘Monet au Marché’, un omaggio degli attori del teatro delle 10 a Bordighera e al progetto ‘teatro per Monet’, che tanto li ha coinvolti in quest’estate 2019,

Un simpatico e coinvolgente flash mob teatrale tra i banchi del mercato coperto per invitare il pubblico alle ultime passeggiate teatrali 'alla ricerca di fiamme di punch e gole di piccione', in partenza dalla Villa della Regina a Bordighera sabato 31 e domenica 1 settembre, alle 18 e alle 20. L’evento si è concluso con le delizie offerte da Mirco e famiglia al caffè del mercato tra i calici rosa e blu per ricordare le fatidiche pennellate di Monet.

Per le passeggiate di stasera e domani; costo biglietto 10 euro, gratuito bombì fino a 10 anni. Durata 1 ora e trenta.