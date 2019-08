Ventimiglia: nella giornata di ieri, due stranieri denunciati dalla Polizia

Uno sloveno di 47 anni e un somalo di 29 anni, nella giornata di ieri, sono stati denunciati dalla Polizia di Ventimiglia.

Il primo è stato fermato da una Volante ieri pomeriggio in via Repubblica perché trovato in possesso di un pugnale con lama di circa 20 cm. Il fermo è stato possibile grazie ad una segnalazione di un cittadino al 112. Mentre, verso le due di questa notte, gli agenti sono intervenuti in via Tenda per sedare una lite sorta tra due uomini. L’intervento della Volante ha posto subito fine alla colluttazione tra i due, un italiano di 33 anni ed uno straniero di 29 anni proveniente dalla Somalia. A seguito dell’identificazione, è emerso che a carico dello straniero vi era un divieto di ritorno nel comune di Ventimiglia. Di conseguenza è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza al Foglio di Via.