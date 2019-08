Sanremo: dipendenti Rt in malattia, una decina le corse saltate da questa mattina

Una serie di dipendenti in malattia hanno fatto saltare una decina di corse dei bus, prevalentemente nelle zone di Sanremo e Ventimiglia.



È successo questa mattina. Centinaia i passeggeri che hanno atteso invano l’autobus, e fortunatamente i disagi si sono verificati in un giorno in cui gli uffici, come anche le scuole, dove non è ancora ripresa l’attività, sono chiusi.



La causa delle assenze dei dipendenti non è uno sciopero, ma congedi per malattia, come conferma il direttore della Riviera Trasporti Sandro Corrado.



“Ci sono diversi dipendenti in malattia, oltre ad alcuni infortuni che ci hanno creato un po’ di problemi”, ha confermato, contattato da Sanremo News.