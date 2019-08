Imperia: scatta l'allarme della Biblioteca, allertati Vigili del Fuoco e Polizia, ma era un guasto

Scatta l’allarme alla Biblioteca Lagorio di Imperia. Intorno alle 22.30 sono stati allertati Polizia e Vigili del Fuoco perché improvvisamente l’allarme sonoro dell’immobile si è attivato continuando a suonare per alcune ore.



A una prima ricognizione esterna era sembrato che l’allarme fosse scattato per un guasto, come già successo altre volte.



Da sottolineare che il Comune è stato avvisato, ma solo verso le 23.30 alle forze dell’ordine è stato possibile entrare dentro l’immobile grazie all’arrivo di un dipendente comunale in possesso delle chiavi. Una volta dentro, poliziotti e vigili del fuoco hanno accertato che si trattasse di un falso allarme.