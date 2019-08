Imperia: incidente ieri sera in via Agnesi. Una donna trasportata al San Martino

Ieri sera, intorno a mezzanotte, c’è stato un incidente in via Agnesi, all’altezza del ricovero per anziani. Una donna, sembrerebbe a bordo di uno scooter è rimasta ferita, riportando un trauma facciale, per cui è stato necessario il trasporto all’ospedale San Martino di Genova.



Le sue condizioni sono gravi, oggi dovrebbe essere sottoposta a un intervento a un occhio e a uno zigomo.