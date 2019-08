Dramma a Sanremo: ottantenne trovata morta dopo due giorni nel suo appartamento di piazza Colombo

Una donna sanremese di ottant’anni, è morta nel suo appartamento in piazza Colombo. La morte risalirebbe ad alcuni giorni fa, ma è stata scoperta solamente oggi pomeriggio quando i vicini hanno chiamato i soccorsi, dopo aver sentito una puzza provenire dalla porta di casa della donna, che viveva da sola.



Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Sanremo agli ordini del commissario capo Giovanni Santoro. Sembrerebbe che il decesso sia avvenuto per cause naturali, ma sul corpo della donna, molto probabilmente sarà effettuata l’autopsia.



Le immagini sono di Tonino Bonomo.