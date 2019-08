Il peperone di Carmagnola compie 70 anni: "Sarà una festa per tutte le età" [FOTO E VIDEO]

Settant'anni di successi, crescita e orgoglio piemontese. E' il traguardo raggiungo dalla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, che ieri sera ha inaugurato l'edizione 2019 alla presenza di autorità cittadine, regionali e parlamentari, e con l'accompagnamento musicale della Società Filarmonica.

La kermesse enogastronomica e culturale andrà avanti fino all'8 settembre, con un programma ricco di eventi, degustazioni e workshop dedicati alle cinque tipologie di peperone carmagnolesi; ma anche dibattiti attorno al tema agricolo e produttivo, concerti, mostre, percorsi sensoriali e molto altro ancora.

Un’enorme area espositiva di circa 14.000 mq con 8 piazze dedicate, che contano 2500 posti a sedere e 220 espositori, di cui 100 alimentari. In più, il Foro Festival proporrà anche quest'anno live di rilievo in una grande arena allestita per accogliere più di 5000 spettatori all’interno del Foro Boario di piazza Italia.

Padrino d'eccezione per il settantesimo anniversario, il trasformista torinese Arturo Brachetti.