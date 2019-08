Arma di Taggia: buca del viale delle palme, un mutuo per il parcheggio e per migliorare l'intera area

L’amministrazione comunale di Taggia ha deciso di far richiesta di un mutuo per ottimizzare e migliorare il progetto sul nuovo parcheggio della 'Buca delle palme', nel cuore di Arma. La giunta ha recentemente approvato una variazione di bilancio dove si parla di questa richiesta di finanziamento per 300mila euro.



Una soluzione immaginata per evitare, in primis, un allungamento dei tempi di avvio per questa parte dei lavori sul viale. Infatti, diversamente, il Comune avrebbe dovuto attendere l'ingresso delle risorse necessarie tramite gli oneri di urbanizzazione, circa 150mila euro, con una tempistica ben più lunga rispetto alla partenza ad oggi confermata tra fine ottobre ed inizio novembre. Quindi, con il rischio concreto di perdere l'accesso al cofinanziamento regionale, tramite Fondo Strategico, alla base della realizzazione del progetto.



Inoltre, il mutuo che verrà chiesto porterà la cifra complessiva dei lavori a 770mila euro, rispetto ai 620mila euro preventivati in prima battuta. Un aumento considerevole che garantirà però un'opera ben più completa, ponendo fine così ad alcune delle problematiche croniche che affliggono quest'area dove sorgerà la nuova struttura rialzata che porterà gli attuali 140 posti auto ad almeno 200 stalli.



Rispetto al progetto presentato lo scorso marzo (Il rendering è l'immagine di copertina dell'articolo ndr) ci sono alcune modifiche progettuali. Il piano sottostrada sarà realizzato in cemento armato e su di esso poggerà la struttura in acciaio che si eleverà dalla buca. Inoltre, negli uffici comunali sono al vaglio alcune possibili soluzioni per avere un'ombreggiatura che ricopra in modo decoroso le pareti esterne, magari sfruttando della vegetazione. Inoltre è stato previsto un sistema informativo con automazione con indicatori utili al guidatore per comprendere se il parcheggio sia al completo oppure abbia posti liberi.



Il progetto però va oltre al solo parcheggio. Infatti, la maggiore copertura economica offerta dal mutuo servirà a risolvere alcuni annosi problemi della buca. In particolare, verranno regimentate le acque bianche che in più di un'occasione hanno rischiato di allagare l'area. Oltre a questo verrà rifatto l'asfalto ed eliminata la vegetazione cresciuta senza controllo intorno al posteggio. I locali che ospitavano una volta i negozi, oggi sono di proprietà del Comune e diventeranno spazi di servizio per ospitare mezzi comunali o altro.



Qual è la tempistica? Se tutto andrà in porto così come preventivato dal Comune, i lavori saranno affidati forse già tra fine settembre ed ottobre per partire al più tardi a novembre. A questo punto, salvo imprevisti, l'opera potrebbe già essere funzionante in primavera o al più tardi entro l'inizio della nuova stagione estiva, nel 2020.