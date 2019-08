Ad Ospedaletti va avanti il taglio degli alberi pericolosi ma su Facebook non mancano le polemiche

Sta creando numerose polemiche su Facebook l’abbattimento di alcuni alberi ad Ospedaletti. Il provvedimento è stato preso dall’amministrazione del sindaco Daniele Cimiotti lo scorso 12 agosto e riguarda, il taglio di 4 pini pericolanti su piazza Europa, 1 palma in corso Regina Margherita e 3 eucalipto in via Matteotti, per una spesa complessiva di 11.600 euro.



Come spesso avviene in questi casi il taglio degli alberi viene stigmatizzato dai cittadini ma la decisione non è stata presa a cuor leggero e suffragata dall’esame effettuato dall’agronomo Renato Verruggio che nella relazione inviata al Comune ha sottolineato l’elevata pericolosità per le piante prese in analisi. Le operazioni di potatura e taglio sono già iniziate da qualche tempo ma le critiche delle ultime ore hanno reso necessario l’intervento del gruppo amministrativo ‘Rilancio e Sviluppo”: “Gli alberi abbattuti sono stati oggetto di una specifica relazione dell’agronomo. In questo periodo abbiamo già abbattuto una palma, un eucalipto, un pino e poco alla volta toglieremo tutti gli alberi che sono dichiarati categoria D. Pericolosi, in quanto non rientrano più nei parametri che definiscono una pianta sicura".



"Esistono una serie di parametri per ogni tipo di pianta: età, altezza, bilanciamento della fronda, malattie, inclinazione rispetto alla verticale, cavità, aumento dell’inclinazione nel tempo, e altro ancora. Nessuno abbatte un albero per il gusto di abbatterlo. - aggiungono - La sicurezza prima di tutto. Spesso sentiamo la notizia di incidenti, anche mortali, dovuti alla caduta di alberi durante temporali e vento.

Il rimpiazzo degli alberi abbattuti è un obbligo, quindi si provvederà alla loro sostituzione con altre piante. Abbiamo a cuore la sicurezza e la bellezza del nostro paese”.