Sanremo: fuori uso l'anemometro per il controllo dell'intensità del vento, la segnalazione di una lettrice

"Buongiorno, passeggiando lungo la ciclopedonale, arrivato in zona ex stazione i miei occhi da appassionata meteo, cadono su postazione della provincia, per il controllo della qualità aria.

A parte la zona scelta per controllo, praticamente sul mare (parcheggio e pista ciclabile) soggetto a brezze che disperdono eventuali agenti inquinanti, notavo la strumentazione posta sul tetto della struttura, per misurare i parametri meteorologici... l'anemometro, lo strumento costituito da coppette rotanti (Mulinello di Robinson) che ha il compito di misurare l'intensità del vento, completamente fuori uso.

Mi chiedo quindi come sia possibile analizzare i dati, perlopiù su di un’area costiera, non avendo a disposizione il dato dell'intensità del vento. Mi capita spesso di passare per la ciclabile, ed non è da pochi giorni che l'anemometro è inefficiente.

Vera".