Sanremo: aperitivo e buffet solo per le autorità, polemiche alla cerimonia di chiusura del 51° MOAC (Foto)

La 51ª edizione del MOAC si chiude con un bilancio senza dubbio positivo in termini di presenze, ma con una scia di polemiche proprio sulla linea del traguardo.

Sono le 19 circa della domenica di chiusura quando, sulla terrazza del primo piano, gli organizzatori propongono un brindisi come cerimonia di chiusura dell’edizione 2019. Partecipano il sindaco Alberto Biancheri, diversi assessori della sua Giunta e gli organizzatori di ‘FiereIn’. C’è la tavola imbandita con stuzzichini da mangiare e bottiglie da stappare ma, al momento del brindisi, il pubblico presente realizza che il tutto è solo per le autorità. La gente viene invitata inizialmente a non partecipare tra il disappunto di molte persone che, terminato il discorso del sindaco, lasciano la terrazza.

Come si vede dalle immagini che abbiamo pubblicato la scena non è certo delle più opportune: il pubblico seduto e, al di là del nastro, le autorità che banchettano. Solo in un secondo momento è stato aperto al pubblico. La cosa non è andata giù a molti dei presenti e, così, le segnalazioni sono arrivate anche alla nostra redazione. Ovviamente è superfluo sottolineare che nulla ne possono le autorità che hanno partecipato. Così come è altrettanto ovvio che nessuno aveva annunciato un buffet o che fosse sottinteso in una cerimonia di chiusura. Ma è altrettanto vero che il risultato finale non è certo dei migliori.

Forse nell’organizzazione di un evento di chiusura MOAC sarebbe stato più gentile tenere in considerazione anche il pubblico presente sin dall'inizio oppure, in alternativa, evitare l’organizzazione di un aperitivo in terrazza sapendo di non poter soddisfare tutti.