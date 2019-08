Sanremo: giovedì il consiglio comunale sul conferimento di Amaie in Rivieracqua e sull'acquisizione della pista ciclabile da Area24

È stata fissata questa mattina in conferenza capigruppo la data per il consiglio comunale chiamato a decidere sul conferimento di Amaie in Rivieracqua e sull'acquisizione della pista ciclabile da Area24. L’assise matuziana si riunirà giovedì prossimo alle 17.

Sarà un altro consiglio molto teso dopo quello sulla ‘Pascoli’ di questa settimana. Il conferimento di Amaie in Rivieracqua è da un lato un passaggio fondamentale per salvare il consorzio provinciale e, dall’altro, una svolta epocale per la società partecipata del Comune di Sanremo. Possibile che, anche in questo caso, la discussione sia particolarmente accesa tra una maggioranza convinta della scelta del conferimento e un’opposizione pronta all’attacco sulla sponda delle polemiche per le condizioni nelle quali versa Rivieracqua.

Il conferimento di Amaie (e di se.Com, decisione che spetterà ai comuni della zona di Taggia) è il passaggio necessario per dare un futuro al servizio di acqua pubblica in provincia. Rivieracqua ha accumulato circa 26 milioni di euro di debiti e, grazie ai conferimenti, potrà avere nuova linfa. Mentre sullo sfondo c’è l’obiettivo primario della tariffa unica provinciale.

Il secondo tema a dir poco delicato sarà quello dell'acquisizione della pista ciclabile da Area24. Come noto, dopo l'addio alla società nata per la riqualificazione della ex ferrovia, i Comuni si sono fatti avanti per la gestione dell'infrastruttura e spetterà ai singoli consigli comunali votare l'ok all'acquisizione dei tratti di competenza. Anche in questo caso ci si aspetta un'accesa discussione.

Appuntamento giovedì pomeriggio dalle 17.