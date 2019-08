Formazione del governo giallorosso, cosa ne pensano i responsabili locali di Pd e 5 Stelle?

Sembra ormai spianata la strada verso il Governo ‘giallorosso’, ovvero l’esecutivo composto da Pd e MoVimento 5 Stelle con l’attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha ricevuto l’incarico per la formazione del nuovo governo dal presidente della Repubblica. Se a Roma, dopo una lunga serie di trattative i rappresentanti dei due partiti, un tempo acerrimi nemici, sembra possano trovare l’accordo, come l’hanno presa i rappresentanti locali? A giudicare dalle risposte della capogruppo del M5S in Consiglio Comunale a Imperia Maria Nella Ponte e del segretario provinciale del Partito Democratico Pietro Mannoni, sembra prevalga “il senso di responsabilità verso il Paese”. Maria Nella Ponte: “Avere la maggioranza relativa (33%) in parlamento da al M5S una grande responsabilità nei confronti dei cittadini. Elezioni anticipate comportano aumento dell’iva, esercizio provvisorio, reazioni dei mercati finanziari negative ecc ... che inciderebbero sui cittadini, le fasce più deboli, che la nostra azione di governo ha invece sempre messo in primo piano e tutelato. La costituzione prevede che in casi come questo, venga tentata la creazione di una nuova maggioranza in parlamento che dia fiducia al nuovo governo, le elezioni anticipate sono una soluzione estrema, l’ultima da esperire. Guardiamo alla sostanza, c’è da tutelare gli interessi dei cittadini contro quelli della politica che questa crisi ha irresponsabilmente architettato. Abbiamo un programma, la maggioranza relativa e il dovere morale di provarci”. Pietro Mannoni: “Come prevede la Costituzione, il presidente della Repubblica ha gestito questa crisi ascoltando le forze politiche e i gruppi parlamentari. Il Partito Democratico si è messo a disposizione per verificare se c’erano le condizioni per trovare un accordo di programma e di contenuto per dare soluzioni ai molti problemi che ha il Paese. Con la nomina del presidente del Consiglio incaricato sembra che si riesca ad andare in questa direzione e per il Pd questa è una cosa sicuramente positiva. Per quanto riguarda la figura di Conte, il suo comportamento delle ultime settimane è stato responsabile dal punto di vista istituzionale, e comunque si tratta di situazioni politiche diverse, perché questo è un passo tra due forze politiche che cercano una condivisione di programma. Poi è chiaro che lui è un rappresentante dei 5 Stelle, che sono il partito in Parlamento con la maggioranza relativa, e quindi giustamente, in un accordo di questo tipo esprimono il presidente del Consiglio”.In Parlamento, tra le fila del MoVimento 5 Stelle siede Leda Volpi, medico sanremese eletta il 4 marzo 2018."Sono ore cruciali per il nostro Paese. Nutro fiducia nella capacità del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di poter formare un governo che restituisca certezze agli italiani. È un segno tangibile di responsabilità nei confronti del Paese che in questo momento non potrebbe certo sopportare gli effetti nefasti di elezioni anticipate (volute solo dalla Lega, per pura ambizione personale di Salvini, o per fuga dagli impegni presi) e di una amministrazione provvisoria, che porterebbe l’aumento dell’IVA, foriera di un ciclo economico recessivo, e l’impossibilità di portare a termine l’importante lavoro fin qui svolto.

I nomi di chi ricoprirà i ruoli di responsabilità non sono adesso importanti. Luigi Di Maio ha, invece, chiaramente indicato i 10 punti di programma sui quali il Partito Democratico è invitato a collaborare.

Per il MoVimento 5 Stelle i temi centrali sono la tutela dell’ambiente, infrastrutture sicure, la valorizzazione dei beni comuni e del patrimonio artistico, la difesa della Sanità pubblica e il rafforzamento delle istituzioni scolastiche, una Giustizia efficiente, benessere equo e sostenibile, la rimozione delle disuguaglianze, attenzione massima verso le persone con disabilità, fermare l’emigrazione dei giovani italiani all’estero e anzi rendere l’Italia attraente per le menti più brillanti, una Pubblica Amministrazione che rifugga la corruzione e sia amica dei cittadini e, non ultimo, che si riducano le tasse, ma che tutti le paghino in ragione della loro capacità contributiva.

Se il PD accetterà di rispettare i valori per noi imprescindibili, la coerenza e la cultura delle regole, il primato della persona, il lavoro, l’uguaglianza delle persone, il rispetto delle Istituzioni, il principio di laicità dello Stato e la libertà religiosa di ciascuno, la difesa degli interessi nazionali nel rispetto della nostra collocazione euroatlantica, come ha sottolineato lo stesso Conte, ben venga un accordo sui temi, ma non chiamatela 'alleanza'.

Con il ruolo di Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha già ridato prestigio e credibilità all’Italia, e sono sicura riuscirà ancora di più a rappresentare con autorevolezza le istanze dell’Italia nel consesso internazionale".