L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 30 agosto al 6 settembre

Ariete: carismatici, simpatici ma altrettanto testoni e dignitosi non vi abbasserete a chiedere scusa a nessuno convintissimi di essere dalla parte della ragione ma se qualcheduno dovesse far girar le trottole anziché dare in escandescenze provare a scendere a compromessi e avrete tutto da guadagnarci… I nati tra il 25 marzo a il 15 aprile si guardino da truffe, contravvenzioni, bidoni, furti e furboni… Folcloristici o culturali raduni o inviti da accettare.



Toro: la pazienza è la virtù dei forti: rammentatelo in questo periodo così contrastato durante il quale mandereste volentieri a quel paese chiunque si intrufoli nella vostra privacy. Sia in casa che fuori mitigate l’aggressività a favore di una dolcezza sicuramente più gradita e conveniente. Novità preposta a disorientare, confondere o stupire. Attenti ad infrazioni e, se giovani e single, pure a relazioni più effimere dell’estate… Nel weekend vi sollazzerete e vi arrabbierete…



Gemelli: cercate di organizzarvi minuziosamente nel corso di giornate convulse ed agitate al fine di non fare confusione, andare nel pallone o ritrovarvi con un pugno di mosche in mano… Tante cosine stanno per variare ed una di queste porterà una nota di ilarità nella quotidianità malgrado vi sentiate fiacchi, stanchi, spossati e intronati. Un accadimento renderà il cuor contento mentre un posteriore avrà in potere di farvi incavolare. Guizzi di agitazione tra giovedì e lunedì.



Cancro: ed eccoci giunti a settembre: mese preannunciante l’autunno e le vendemmie … Ad essere sinceri il mese potrebbe essere iniziato con le paturnie, un fracco di faccende da sbrigare ed esiguo spazio per poterle ultimare … Oltretutto un Saturno moccioso e dispettoso contribuirà a rendervi suscettibili al punto di rispondere malaccio a chiunque tenti di sminuirvi od intralciarvi! In compenso un evento vi emozionerà. Venerdì agitato e sconquassato un po’ come voi…



Leone: grazie alla determinazione amplierete esperienze costruttive riuscendo a compiere scelte rimandate a priori forse per timore delle conseguenze o per paure inconsce. Un neo è costituito dal ménage affettivo o familiare atto a subire degli scossoni alimentati da incomprensioni o dal bisogno di maggior comprensione e tenerezza. Contatti con personaggi intriganti, scoperta incline a lasciarvi di marmellata, malatino da accudire o appuntamenti da posticipare.



Vergine: dopo eventuali batoste vi state avvicinando alle mete prefissate, taglierete un traguardo, avrete le vostre rivincite o coronerete un sogno alla faccia di astri indisponenti e monelli che stavolta non riusciranno a sciupare l’incanto di un settembre da appuntare sulla lavagna delle memorie… Un andirivieni di contrastanti notizie vi sposserà così come non riuscirete a capire le effettive intenzioni di una persona distorta e contorta. Festicciole rionali o cene a cui aderire.



Bilancia: agitati ed affannati dovrete far combaciare tanti quegli orari ed accontentare tanti di quegli individui dal sentir la crapa fumare però finalmente vi toglierete un fardello, malgrado ciò comporti una mini sosta forzata e se ultimamente avete avuto problemi d’amore, salute o valute sappiate che la soluzione sarà immediata. Minuto sacrificio da compiere e sorpresine o sorpresone atte a meravigliare sotto il tenue settembrino solleone. Contratti da riesaminare.



Scorpione: non andrebbe maluccio se non fosse per quei dubbi che attanagliano, le incudini e i martelli tra cui vi muoverete, dei soldini da recuperare o degli sborsi da effettuare … Vi capiterà inoltre di esplodere in fugaci manifestazioni di collera alimentate da incompatibilità operative o familiari. … Fate rispettare i vostri spazi, siate sinceri con voi stessi, con gli amici, coltivate un affetto e non lasciatevi soggiogare da chi inibisce… Se andate in giro portatevi l’ombrello!



Sagittario: prima di riporre fiducia in chicchessia riflettete in quanto sbagliare potrebbe costar caruccio e poiché mai nulla è come appare approfondite una strana, buffa conoscenza… I vacanzieri settembrini trascorreranno attimi indimenticabili o visiteranno luoghi carismatici pur essendo tassativo usare prudenza sulla strada. Riguardo la salute per taluni si prospettano doloretti sparsi, influenze intestinali o malesseri generali. Giove procaccia vincite: approfittatene!



Capricorno: che siate andati a zonzo o rimasti al paesello quest’anno, per vari motivi, le ferie non hanno soddisfatto ma non pensateci più ora si ritorna al “rusco” e alla presunta normalità e di cosine da sistemare ne avrete parecchie al punto di non saper da dove iniziare…Se l’amor fa tribolare, i quattrini scarseggiano, le rogne furoreggiano, non abbacchiatevi: il trigono di Marte consentirà di sbrogliarvela a parte un paio di rospetti da ingollare e dei rompiscatole da sopportare!



Acquario: preparatevi ad un periodo rigurgitante di progettazioni e singolari trovate malgrado subentrino delle “lavate di capo” da parte di superiori, consanguinei o esseri amati. Piccola trasgressione, sfizio, compera o idea che preferirete tenere nascosta per non suscitare l’animosità altrui. Un incontro ha lasciato o lascerà impressioni veramente singolari mentre una chiarificazione vi farà capire le intenzioni di un tipo furbetto. Partecipazione a sagre e disturbi psicosomatici.



Pesci: travagliati da contrasti oppure delusi dal comportamento di qualcuno reputato più saggio, non perdonerete un torto reputato lesivo per la vostra dignità. In qualsiasi transazione non lasciatevi condizionare da principianti ma affidatevi alla logica e alla razionalità. Un mini entrata di denaro verrà seguita da un inderogabile versamento. Pancino in subbuglio o schiena dolente. Chi attua in politica si guardi da individui tanto loschi quanto melliflui. Domenica movimentata.



Chissà se le stelle brillano così tanto perché ognuno possa trovare la propria…