Sanremo: tutto pronto per il Carnevale estivo di Coldirodi, appuntamento in maschera in piazza San Sebastiano

Anche quest'anno, nonostante un calendario ed un'organizzazione differente, la Famija Culantina organizza il Carnevale estivo di Coldirodi.



Domani sera ci si incontrerà tutti in maschera in piazza San Sebastiano per chiudere in bellezza l'estate. Una giuria composta da cinque persone premierà il costume più bello sia di gruppo (o coppia) sia singolo. Sono ancora aperte le iscrizioni, contattando tramite Facebook o Instagram la pagina della famijaculantina, premi in palio a sorpresa.