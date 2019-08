Grande affluenza anche oggi al 'Bordighera Book festival 2019'. Le foto di Eugenio Conte

Ancora una giornata di successo per il Bordighera Book Festival 2019. La rassegna letteraria ha anche oggi richiamato un notevole afflusso di pubblico che ha assistitoalle varie presentazioni in programma. Tra gli altri il noto personaggio televisivo Fabio Canino e la scrttrice nostrana Paola Ravani. Da sottolineare anche la presenza di autorità politiche come la vicepresidente della Regione Sonia Viale.



