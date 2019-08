Badalucco: sabato all'Art Gallery il vernissage della personale di Mariella Tissone. Quadri ed accessori di moda dipinti a mano

Domani, sabato 31 agosto, a partire dalle 17.30, vernissage alla 'Art Gallery' di Badalucco per "Colori in Valle Argentina', una personale di Mariella Tissone. Nello spazio espositivo badalucchese troveranno spazio opere pittoriche ed accessori artistici, intesi come "arte indosso". Si tratta di foulard, borse e cravatte tutti rigorosamente dipinti a mano.



"Attraverso le sue opere, potrete scorgere un forte messaggio, connesso all'arte ed alla vita dell'artista che si può sintetizzare nella frase: "una vita a colori. Fino all'ultimo minuto". Un motto pittorico e d'esistenza. - spiegano da UpArte badalucco Art Gallery - Le tele di Mariella Tissone vivono di materia, colore e graffi; come i graffi indelebili dell'animo. Pennellate, colori puri ed accesi, vivaci, si muovono e creano la forma. Luci ed atmosfere giocano con il colore colore dando vita al dipinto che è coinvolgimento emotivo e sensoriale. Un forte messaggio dove tra sagome di vele e mare si scorge e percepisce il movimento e la vita".