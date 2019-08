Per chi ha dei dubbi su come e dove acquistare una pala per pizza, qui di seguito troverà una dettagliata guida per riuscire a fare questa scelta nel migliore dei modi. Infatti, sono molte le caratteristiche da prendere in considerazione.



Con il passare del tempo tutte le attrezzature presenti nelle pizzerie si consumano, anche quelle che sembrano indistruttibili. La pala per la pizza, che è utilizzata per l’inserimento della pizza nel forno e della sua successiva rimozione, può avere una serie di caratteristiche proprie molto differenti.



La misura, i materiali e la forma vera e propria della pala possono portare ad avere uno strumento così diverso. Anche la presenza o meno dei buchi sulla pala, può portare una serie di vantaggi/svantaggi in base a come il pizzaiolo lavora.



Caratteristiche della pala per pizza



Di forma rettangolare o rotonda, piccola o grande, in legno o in alluminio? Per chi non ha le idee chiare su come scegliere una pala per pizza le soluzioni sono diverse e spesso molto diverse tra di loro. Per fare chiarezza in questa scelta, ecco una serie di consigli da leggere con molta attenzione.



1: La forma della pala: rotonda o rettangolare?



La pala con forma rettangolare è una scelta sicura e tradizionale. Offre la possibilità di avere un maggiore spazio dove appoggiare la pizza, e ben si adatta anche ai pizzaioli novelli che devono ancora bene comprendere come utilizzare nel migliore dei modi la pala.



Per contro parte, la pala dalla forma più rotondeggiante, permette al pizzaiolo anche di far girare con più semplicità la pizza durante la fase della cottura. Il suo maggior pregio, è quello di permette al pizzaiolo una migliore distribuzione delle pizze nel forno e quindi la cottura di un numero maggiore di pizze.



2: La dimensione



La dimensione della pala da utilizzare in pizzeria, andrebbe scelta in base alle dimensioni delle pizze che si vogliono produrre. Una pizza standard ha un diametro di circa 33-36 cm, mentre le pizze di dimensioni maggiori possono anche arrivare a 45-50 cm.



Oltre a valutare la dimensione della parte finale della pala, è opportuno anche misurare la profondità del forno di cottura. Potrebbe risultare scomodo, dover entrare con le braccia molto in profondità nel forno – dove la temperatura è molto alta – per estrarre le pizze messe in cottura nella parte posteriore. Per un forno da pizzeria tradizionale, è necessario che il manico abbia una lunghezza compresa tra i 120 e i 200 cm.



3: Materiali



Il materiale con cui è realizzata la pala per la pizza può portare a una serie di vantaggi e svantaggi, vediamo quali sono i più conosciuti.



Legno: il legno è il materiale tradizionale con cui sono realizzate le pale. Anche se è tra i più utilizzati, ha una durata inferiore ad altri materiali e la sua pulizia è abbastanza complicata.



Acciaio: l’acciaio è un materiale molto più resistente del legno e si può pulire con maggiore facilità. Di contro parte, ha un peso maggiore e quindi rende leggermente più complicato utilizzare le pale per pizza in acciaio.



Alluminio: si tratta della soluzione intermedia tra le due proposte in precedenza. Questo materiale è più duraturo del legno, ma ha una durata inferiore se paragonato all’acciaio. Sul fattore pulizia offre le stesse caratteristiche dell’acciaio, a patto che si mantenga in buone condizioni.



Il suo peso è molto inferiore a quello dell’acciaio, quindi questo lo rende perfetto anche per chi movimenta ogni giorno un numero considerevole di pizze.



La scelta di un modello o dell’altro deve essere fatta in base alle proprie esigenze e abitudini. Dopo tutto non esiste una scelta sbagliata o giusta. Esiste solo la scelta migliore per le proprie esigenze e necessità.