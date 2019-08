Ventimiglia: donna perseguitata dall'ex, attivato il primo 'codice rosso' in città

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno effettuato in settimana il primo intervento di 'Codice Rosso' in città, procedura entrata in vigore il 9 agosto scorso con la legge n. 69/2019 che ha l’obiettivo di rendere ancora più rapido ed efficace il contrasto alla violenza domestica e di genere. La norma mira a intensificare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere in chiave di maggiore incisività e tempestività. Già in sede di denuncia si attiva una sorta di corsia preferenziale per le indagini e i provvedimenti relativi agli autori di quegli specifici reati.

Nella vicenda occorsa questa settimana a Ventimiglia, una donna ha richiesto l’intervento della Squadra Volante segnalando un generico fatto di molestie subite da parte dell’ex compagno. Giunti sul posto gli operatori hanno preso contatti con la donna e l'hanno accompagnata negli uffici del Commissariato dove, con il supporto degli agenti della Sezione Investigativa, è stata ricostruita l’intera vicenda, aiutando la donna a far emergere episodi del passato mai segnalati alle Forze dell’Ordine.

I poliziotti hanno così scoperto un quadro caratterizzato da condotte ossessive e sistematiche, tali da causare una esponenziale crescita dello stato d’ansia e di apprensione nella vittima, a lungo costretta a convivere con una pesante condizione di turbamento emotivo. Come spesso accade, l’autore del reato, il suo ex convivente, non accettava la decisione della donna d’interrompere la loro relazione sentimentale e poi, dopo aver appreso della nuova relazione allacciata dalla sua ex compagna con un altro uomo, intensificava e aggravava i suoi comportamenti vessatori.

In pochi giorni l’uomo si è reso protagonista di un’aggressione fisica nell’abitazione della vittima, nonché di un tentativo di impedire l’avvio dell’automobile della donna per cercare di evitare che la stessa si recasse negli uffici della Polizia a denunciare l’accaduto. Non pago, nei giorni successivi, in due diverse ulteriori circostanze, l’uomo ha atteso l’ex compagna davanti alla porta di casa. L’atteggiamento asfissiante del soggetto è arrivato al punto di attendere la donna nei pressi del suo veicolo parcheggiato all’esterno del Commissariato mentre quest’ultima si trovava negli uffici di Polizia a sporgere denuncia contro di lui. In quell’occasione, l’uomo era talmente agitato che si è reso necessario richiedere l’intervento del 118 per sedare la situazione.

Alla luce di quanto emerso, i poliziotti hanno denunciato l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di atti di stalking, aggravato dall’esser stato commesso da una persona già legata da una relazione affettiva alla parte offesa. Contestualmente gli investigatori del Commissariato di polizia hanno richiesto all’Autorità Giudiziaria l’emissione della misura del divieto di avvicinamento (che proibisce al destinatario di avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 300 metri da tutti i luoghi frequentati dalla vittima). Ieri l’indagato ha ricevuto la formale notifica della misura cautelare disposta dal giudice.

La misura del divieto di avvicinamento si rivela particolarmente efficace poiché la trasgressione della prescrizione (a seguito dei controlli di polizia o su segnalazione della vittima o dei suoi parenti, amici, conoscenti) comporta misure cautelari ben più restrittive e punitive, quali gli arresti domiciliari o il carcere.