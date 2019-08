Sanremo: autista di un furgone si allontana dopo un incidente, rintracciato dalla Polizia Municipale (Foto)

Brutta disavventura stamattina per un anziano automobilista in via Vesco. L'uomo stava transitando quando, non accorgendosi di un autocarro fermo sul margine della strada con la sponda abbassata, lo ha colpito provocando gravi danni alla vettura.

Vetri rotti, fanali spaccati, portiera e cofano rigati, parabrezza venato e un grosso spavento per il 90enne alla guida. Ma, poco dopo lo scontro, il guidatore dell'autocarro ha acceso il motore e se ne è andato.

In aiuto dell'anziano automobilista è così intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale che ha provveduto a ricostruire l'incidente e a rintracciare il proprietario del mezzo attraverso la bolla dell'ultima consegna. L'uomo dovrà ora giustificare il suo allontanamento prima di fornire i propri dati.