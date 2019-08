Vantimiglia: a settembre partono le nuove iscrizioni Presso la Classe Corale Musica Antiqua di Dario Amoroso

A settembre partono le nuove iscrizioni al gruppo ‘Classe corale Musica Antiqua’ che ha sede a Ventimiglia, e riaprirà la sua attività da giovedì 5 settembre ore 20.40.

"Il gruppo nasce - si spiega nella nota - dall’idea di Dario Amoroso, giovane Maestro, Organista, direttore di coro e laureando in canto lirico presso il conservatorio Ghedini di Cuneo, mettendo insieme amici cantori dei cori da lui seguiti, spinto dalla voglia di trasmettere quel messaggio che oramai la musica antica, ma in generale la musica classica non trasmette più da anni. Il gruppo ha tenuto concerti nella zona imperiese, partecipato al corteo storico San Benedetto di Taggia nel 2017 ottenendo il primo premio, partecipando al corteo storico di Ventimiglia nel 2019 e ottenendo primo premio.

Il repertorio spazia dal 1400 al 1800, un’occasione imperdibile per riuscire ad arricchirsi sia culturalmente, imparare a fare musica insieme, e soprattutto ricevere nozioni teorico musicale e di tecnica vocale!".



Per qualunque informazione contattare il numero 3409849986 oppure tramite mail cmadarioamoroso.ventimiglia@gmail.com