La Valle Argentina vista dai bambini delle scuole di Taggia: il progetto bandiera verde racconta il territorio

Talora all’interno delle aule scolastiche si nascondono piccoli gioielli di attività didattica. E’ il caso di un ambizioso progetto, portato a termine nell’anno scolastico in corso, nelle scuole primarie “Giuseppe Mazzini” di Levà e “G.B.Soleri” di Taggia, appartenenti all’Istituto Comprensivo di Taggia.



Si tratta del piano didattico Echo Schools, proposto ai Comuni dalla Foundation for Environmental Education. E’ un progetto per la tutela dell’ambiente che ha al suo centro la conoscenza e la conservazione di una delle più importanti risorse del pianeta: l’acqua. L’attività ha visto impegnate tutte le nove classi di scuola primaria del plesso che conta 180 alunni. La III B (Insegnanti: Micaela Marmo, Ilaria Intartaglia, Franca Falcone) è stata un po’ la punta di diamante di un’attività che per il secondo anno consecutivo ha registrato una corale partecipazione anche dalle classi del plesso “G.B. Soleri” di Taggia.



“L’obiettivo fondamentale – spiega l’insegnante Franca Falcone – era di far acquisire agli alunni il principio dell’acqua come elemento prezioso, ricco di vita, informazioni, opportunità: una risorsa da non sprecare”. E’ stato un discorso coinvolgente e trasversale, che dal punto di vista didattico ha avuto addentellati con tutte le discipline, ma in modo particolare con Geografia, Scienze, Tecnologia e Matematica.



“Siamo partiti dal territorio e siamo tornati ad esplorare il torrente Argentina, - dice la maestra Franca – dalla sorgente alla foce. E’ stato per noi come un sussidiario a cielo aperto. I bambini hanno letteralmente scoperto passo dopo passo, la flora endemica dell’alveo e la fauna che vive sulle rive e nell’acqua. Hanno anche catalogato le attività umane che si svolgono o che si potrebbero svolgere nel corso d’acqua. Un ecosistema che solo per le specie che ospita esige di per sé rispetto”.



In effetti non è un’esperienza del tutto nuova per i docenti dell’Istituto Comprensivo di Taggia. Qui già nell’anno scolastico 2001/2002 era stato portato a termine, dopo sei anni di lavoro, il progetto di educazione ambientale sulla Valle Argentina, reso pubblico in “Ti racconto la mia valle”, un corposo volume di 253 pagine, stampato in mille copie. La novità sta nella ripresa di quell’esperienza nella nuova ottica centrata sulla risorsa acqua per il pianeta.



La maestra Falcone precisa: “Questa volta la dimensione partecipativa del progetto si è concretizzata in una serie di ricerche e di lavori realizzati dai bambini stessi, con materiali poveri. Abbiamo realizzato decine di cartelloni, disegni, riproduzioni tridimensionali di soggetti animali, flora e ambientazioni. Al centro di tutto c’è un grande pannello plastico che è stato progettato in piano e poi ricreato con accuratezza tridimensionale dagli alunni, a seguito delle numerose uscite fatte sul territorio della Valle Argentina.”



Si è trattato di ore ed ore di attività didattica, partita dal concreto e giunta ad elaborazioni concettuali che gli alunni ricorderanno per sempre. C’è stato anche un rilevante contributo da parte delle famiglie che non si sono risparmiate nell’affiancare gli insegnanti con operatività, risorse, logistica. Il tutto è confluito in una mostra che è stata ospitata dal Comune di Taggia, Ente promotore, coinvolto insieme alla Capitaneria di Porto di Sanremo.



Gli stessi alunni hanno spiegato i risultati acquisiti e gli obiettivi di conoscenza conseguiti in preziose conferenze finali che sono poi culminate nel conferimento della Bandiera Verde all’istituto per il secondo anno consecutivo. E per il futuro? “Intanto devo riparare un piccolo elemento del plastico che si è danneggiato nel corso del trasporto, da un posto all’altro, da una scuola all’altra. Poi bisognerà trovare una sistemazione stabile di tutto il materiale prodotto, per riprendere il discorso e dare concretezza e ulteriore sviluppo alle attività svolte ed ai concetti acquisiti”. Buon lavoro, maestra Franca: il sussidiario della natura è sempre aperto.