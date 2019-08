Spirulina Rohrer, in esclusiva a Sanremobio un alimento secolare per l'uomo moderno

Gli Inca e gli Aztechi lo sapevano già migliaia di anni fa: la Spirulina è una delle fonti più ricche di energia del mondo. Quest'alga, dalla forma a spirale e concentrato di energia solare, è ricchissima di sostanze nutritive che purificano costantemente l'organismo, lo costruiscono, lo rimettono in forze e lo difendono.

“La Spirulina – afferma Spina, ideatore di SanremoBio - costituisce la base ideale per una vita sana, in forma e ricca di energia. Energia tutto il giorno, tutti i giorni”.

Spirulina contiene:

• Oltre il 60% di proteine vegetali

• Molti più carotenoidi di ogni altro alimento

• Vitamina B12 bioattiva, vitamina K1 & K2

• 96 minerali ed elementi in tracce

• Un’elevata quantità di clorofilla

• Elevati livelli di ficocianine

• Vari enzimi tra cui la superossido dismutasi (SOD)

• Acido gamma linolenico (GLA)

“La Spirulina – continua Spina - è una vera centrale energetica che immagazzina e converte enormi quantità di energia solare in preziose vitamine, minerali ed energia, come nessun altro vegetale al mondo. Gli scienziati hanno scoperto che l’energia del sole è fondamentale per la nostra salute. Il segreto di un’alimentazione corretta sta nel mangiare cibi naturali, puliti, energetici. Per questo è importante poter conservare l’energia solare che un alimento immagazzina”.

Perché Spirulina è in grado di assorbire così tanta energia solare?

Spirulina riesce ad assorbire così tanta energia solare grazie alla sua particolare composizione in pigmenti. Spirulina contiene elevati livelli di clorofilla e di ficocianina. La ficocianina assorbe quella parte di spettro luminoso che la clorofilla non è in grado di assorbire e lo trasforma in modo tale che la clorofilla possa integrarlo. Grazie alla colorazione blu-verde, la Spirulina assorbe l’intero spettro luminoso!

Spirulina grazie alla sua concentrazione in clorofilla contribuisce in modo positivo all’eliminazione delle sostanze tossiche che si accumulano nel nostro organismo.

SPIRULINA MARCUS ROHRER

E’ la migliore Spirulina al mondo e la si trova solo a SanremoBio!!!

Proviene dall’unica coltivazione di Spirulina delle Hawaii. È coltivata in acqua potabile al 100% da falde acquifere hawaiane e acqua purissima dalle profondità oceaniche in una zona bio-sicura in cui non si fa uso di pesticidi o erbicidi. Viene lavorata con tecnologia brevettata Ocean Chill Drying per ottenere il massimo potere nutritivo. I metodi di coltivazione adottati sono conformi a severe norme qualitative.

PROFILO NUTRITIVO DELLA SPIRULINA

CONFRONTATO CON ALTRI ALIMENTI

180% IN PIU’ DI CALCIO RISPETTO AL LATTE MATERNO;

670% IN PIU’ DI PROTEINE RISPETTO AL TOFU;

3100% IN PIU’ DI BETACAROTENE RISPETTO ALLE CAROTE;

5100% IN PIU’ DI FERRO RISPETTO AGLI SPINACI.

PROTEINE NOBILI

Spirulina, contenendo dal 60 al 70% di proteine, è la fonte vegetale di proteine più ricca attualmente conosciuta. Il "valore biologico" di una proteina viene calcolato sulla base del suo contenuto in aminoacidi essenziali. Spirulina contenendo 8 aminoacidi essenziali e 9 non essenziali viene considerata ad elevato valore biologico.

VITAMINE e MINERALI

Vitamine e Minerali sono micronutrienti che devono essere assunti con l’alimentazione; sono necessari per la crescita, la vitalità e il benessere del nostro organismo, ne regolano le funzioni e aumentano la resistenza.

La Spirulina contiene, tra le altre, tutte le Vitamine dell’importante gruppo B che sono assolutamente indispensabili alla salute. Forniscono l'energia necessaria ogni giorno, migliorano le prestazioni mentali e fisiche e il tono dell'umore, per questo vengono anche definite “Vitamine anti-stress”.Nessun altro prodotto vegetale è così ricco di Vitamine e Minerali come la Spirulina. Paragonando le Vitamine presenti in Spirulina, la quantità di Vitamine che assumiamo da altre fonti vegetali è minima.



CLOROFILLA

Spirulina è particolarmente ricca di Clorofilla, un pigmento verde che consente alle piante di trasformare la luce del sole e l’ossigeno in sostanze nutritive ed energia. Grazie alle radiazioni tropicali viene immagazzinata una grande quantità di clorofilla all’interno di Spirulina. La Clorofilla risulta essere utile per purificare l’organismo, in varie forme di anemia, per migliorare la contrazione cardiaca, per favorire l’assorbimento del calcio, porta sollievo in caso di colite, gastrite, ulcera. In ambito sportivo la Clorofilla aumenta la resistenza alla fatica e favorisce lo sviluppo della massa muscolare.

La Spirulina è una delle fonti naturali di energia più ricche al mondo. Le alghe spiraliformi sono ricche di sostanze nutritive come vitamine, minerali, enzimi e antiossidanti. Tutte le sostanze nutritive esercitano un’azione sinergica e sono in simbiosi perfetta tra loro. Assieme, esse esercitano un’azione molto più potente rispetto alle sostanze singole. La spirulina è facilmente digeribile, infatti, tutte le sostanze nutritive vengono assimilate dall’organismo in maniera veloce e completa.

Mantiene la salute durante la gravidanza: Spirulina serve come una adeguata fonte di ferro durante la gravidanza ed è una fonte vegetale ideale di bio-attiva di vitamina B12. Spirulina è una fonte estremamente ricca di antiossidanti carotenoidi come il beta-carotene (provitamina A) e la zeaxantina.

