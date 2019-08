Sanremo: dal 1° settembre oltre 60 attività e negozi pronti ad aprire anche la domenica. Sanremo On: “In Liguria la nostra città è l'unica che può farlo” (Video)

Come da noi anticipato qualche giorno fa, anche a Sanremo finalmente si pensa all’apertura domenicale dei negozi. Ciò che nella maggior parte delle cittadine turistiche è la normalità, nella Città dei Fiori è quasi sempre stato un tabù, ma ora aumenta la concorrenza (leggi ‘The Mall’) e servono strategie più aggressive.

Sanremo On, con la collaborazione di Confcommercio, ha di recente riunito gli associati per studiare un orario che possa andare incontro alla richiesta del mercato. Assurdo, infatti, che in una città turistica si vedano le serrande abbassate nei festivi.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina da Sanremo On in collaborazione con Confcommercio e vede il coinvolgimento di circa 60 attività cittadine. L’intento è quello di dare l’immagine di una Sanremo completamente aperta e disponibile per i clienti anche la domenica.

“È una nostra iniziativa che prosegue nel segno dello sviluppo del commercio e della promozione della città - ha dichiarato il presidente di Sanremo On Roberto Berio - lavorando insieme ai nostri associati stiamo costruendo una mentalità più moderna e al passo con i tempi per andare incontro alle esigenze del turismo. La nostra ultima iniziativa è quella di proporre una città aperta la domenica, Sanremo è l’unica in Liguria che può dare questo tipo di offerta. Abbiamo una proposta molto ampia, a Sanremo ci sono tutti i grandi marchi della moda. Investiremo molto nella promozione sia in Liguria e basso Piemonte che nella vicina Francia”.

L’iniziativa è stata portata avanti da Sanremo On e Confcommercio ma, ovviamente, è aperta a tutti coloro che vorranno aderire. In totale sono oltre 60 i negozi che apriranno anche la domenica a partire da domenica 1 settembre.