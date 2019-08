Sanremo: corso Salvo d’Acquisto…e vendo casa. Sui tronchi delle palme spunta annuncio immobiliare abusivo (Foto)

Ironia della sorte non poteva capitare in una via dal nome più azzeccato. Siamo a Sanremo in corso Salvo d’Acquisto e, da qualche giorno, ha fatto la sua comparsa un cartello ‘vendesi’ abusivo sui tronchi tagliati di alcune palme.

Un trilocale di 110 metri quadrati in via Norero, anche un bell’appartamento. Ma il venditore, evidentemente, non aveva voglia di pagare e passare per le normali procedure di vendita. E ha quindi pensato bene di approfittare delle povere palme come bacheche improvvisate.

Noi, per questioni di privacy, siamo costretti ad oscurare il numero di telefono che, però, presto riceverà una chiamata da parte della Polizia Municipale. Oltre, ovviamente, all’immediata rimozione dei cartelli abusivi.