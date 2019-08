MONTALDO ROERO: tutto pronto per Ponte dei sapori. Oggi alle 18.00 il via con apericena, musica live e stand enogastronomici.

L’iniziativa, che ritorna dopo il rinvio dello scorso anno come atto di rispetto nei confronti delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova, viene così spiegata dal sindaco di Montaldo Roero, Fulvio Coraglia: “Il ponte unisce i versanti del Tanaro, molto diversi fra loro, da una parte colline, vigneti e frutteti, dall’altra la pianura che porta a Torino, caratterizzata da boschi e campi di cereali. Con la nostra rassegna vogliamo invitare ad apprezzare la diversità e inviare un messaggio di unione, valorizzando nello stesso tempo le eccellenze e i prodotti del nostro territorio”

Il “Ponte dei sapori” si presenta come una metafora del senso di coesione di questo territorio, un ponte che unisce le due anime paesaggistiche ed economiche del Roero, oggi Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Un ponte che unisce da un lato i versanti del Tanaro, ricchi di vigneti, di frutteti e di pregiate coltivazioni orticole e dall’altro le terre che portano alla pianura torinese caratterizzate dai profumi e gli umori dei boschi. Il clou della tre giorni sarà sabato 31 agosto con la cena sul ponte, una serata dal fascino esclusivo in un teatro naturale tutto da gustare, Sapori unici abbinati a grandi vini. Un’occasione davvero imperdibile per turisti-gourmet perché il ponte è anche un palcoscenico, dove regna e si esalta la ricchezza dei prodotti e dei sapori di questo splendido territorio.

Ecco il programma completo:

VENERDI 30 AGOSTO – Dalle 18.00

Una serata che si svolge interamente sul Ponte tra le Rocche di Montaldo. L’atmosfera diventa magica al tramonto, con la vista sul selvaggio Roero!

• Apericena tra gli stand enogastronomici della Associazione turistica Proloco Montaldoroero

• Musica Live dei TUTTAFUFFA - ROHERO 9 - The Bridge Edition !

• Cocktail by Alla Rosa Bianca

• Carretto gelati freschi

• Fiumi di Birra con BUN DABUN TrattoriaBirreria

____________________________________

SABATO 31 AGOSTO

"La cena sul Ponte" <

La serata principale della manifestazione, piatti unici abbinati ai grandi vini DOCG del Roero, la cena si svolge interamente sul Ponte tra le Rocche di Montaldo. Un ponte che unisce da un lato i versanti del fiume Tanaro, ricchi di colline e vigneti, di frutteti e dall’altro le terre della pianura che portano alla città di Torino, caratterizzate da boschi e verdi campi di cereali.

• Ore 17.30: Santuario della Madonnina – Sagrato

Presentazione del libro “Il mistero del barolo. Ma è il Nebbiolo che conquisterà il mondo.” (UTET, 2019)

L’Autore del libro, Giovanni Negri, dialoga con Oscar Farinetti, Francesco Monchiero e il pubblico. Conduce Luciano Bertello.

• Ore 19.00: Aperitivo in musica: “Roero Arneis docg” con sansùp e uva.

• Ore 20.00: Ponte dei sapori sulle rocche

Il fascinoso ponte sulle rocche, è teatro di una cena al lume di candela, accompagnata dai vini dei produttori vitivinicoli di Montaldo Roero.

Menù

(a cura del catering "Picchio Rosso" )

• Tris di Benvenuto

• Pansotti di Lonza al Sale con Crescenza in Salsa di Agrumi

• Insalatina di Pollo aromatizzata alle Nocciole in Bormioli

• Quiche Lorraine coi Peperoni di Carmagnola e Speck su Crema al "Toumin dal Mel"

• Ravioli, riso-cavoli-pasta di salsiccia, in Salsa di Noci

• Arrosto di Vitellone piemontese alla Norcese con contorno di stagione

• Semifreddo al Persin Pien

• Caffè espresso e Digestivo

• Acqua e Vini DOCG del Roero

Cantine:

• Frea Giovanni Vanni Frea

• Musso Giorgio Musso

• Parussa Giuseppe Parussa

• Cascina Ciapat Cascina Ciapat

Vini:

• Roero Arneis DOCG

• Roero DOCG

Costo a persona: 45 €

Previsto menù bimbi ( 1 Antipasto, 1 Primo, 1 Secondo, Dolce. 20€ )

Prenotazione obbligatoria<

Comune di Montaldo Roero 0172-40053 (in orario di ufficio)

DOMENICA 1 SETTEMBRE

il Paese dei Sapori

Una giornata all’insegna dei sapori del “Made in Langhe e Roero”. Artisti itineranti nel giardino della Torre Medievale accompagneranno le degustazioni di vino.

Tra le vie del Borgo, troverete gli stand delle eccellenze enogastronomiche e di artigianato selezionate per farvi scoprire la migliore qualità che il territorio offre. Il percorso nel centro permette di visitare i punti più caratteristici e panoramici del paesino, attraversando i vicoli tipici.

Ecco l’intero programma con i dettagli della giornata:

Dalle 10.00 alle 18.00

• Tra le vie del Borgo di Montaldo:

Stand gastronomici e dell’artigianato del “Made in Langhe & Roero” in collaborazione con l' L'Alveare che dice Sì e mappa del percorso consigliato per scoprire i punti di maggiore interesse del paesino.

Alla Torre Medievale:

• Stand delle Cantine di Montaldo

All’ingresso dell’area del giardino verrà consegnato il calice + ticket di 4 degustazioni. Sarà presente l’artista Chiara Cirio per incidere sul momento a mano libera i calici con frasi, aforismi o il vostro nome!

• Musica live di Dodo & Charlie

Raccontati in breve… il funambolico Dodo "Harmonica Kid" Belcastro, con le sue armoniche roventi e la sua drum-machine a pedali, accompagnato dallo spericolato Charlie Prandi alla voce e alla chitarra, con un repertorio condito di blues, country, swing e rock'n'roll, o come dicono loro: "Blues'a'Billy, Rock'n'Bop, Funk'a'Rolla, Swingabbestia & Circo Barnum, insomma: The Unza-Unza Explosion!".

• Stand Tagliata e Gustata con:

- Piatto di Carne Cruda

- Salsiccia grigliata

- Verdure grigliate

(Prezzo a piatto: 5 €)

• Degustazioni dei vini guidata dal Maestro ONAV Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino Marco Rissone:

- Ore 11.00 – Degustazione di Langhe Favorita DOC e Roero Arneis DOCG

- Ore 16.00 – Degustazione di Langhe Nebbiolo DOC e Roero DOCG

___________________

Dalle 12.30 alle 14.00

Pranzo servito dall’ Associazione turistica Proloco Montaldoroero.

____________________

Dalle 16.00 alle 18.00

Tra i boschi del sentiero S1, nell’area denominata “Il Cristo delle Rocche” ci sarà Concerto Live della Società Filarmonica Salassese. E’ possibile raggiungere l’area solo a piedi ( 20 minuti dalla strada provinciale, passando tra i sentieri dei boschi). Chi lo ha già vissuto parla di un momento davvero magico di incontro tra musica e natura, in una location suggestiva.

Dalle 19.30

Cena al Ristorante Bar Trattoria"L'antica Torre"

La cucina tradizionale del Roero nel cuore di Montaldo.

Menù:

3 Antipasti, 2 Primi, 1 Secondo con Contorno, 2 Dolci, Acqua e caffè. (25 €, vini esclusi)

Prenotazione obbligatoria al numero: 339 821 8760

Alle 21.00

Spettacolo Teatrale Comico della Compagnia Teatrale Dèr Roche

A.A.A. FRATELLI BENESTANTI, SIGNORINI, LIEVE DIFETTO FISICO, DESIDEROSI D’AFFETTO, CONOSCEREBBERO SCOPO MATRIMONIO...”