La chitarra dell'imperiese Diego Campagna accompagna il nuovo singolo di Mahmood

C'è la chitarra dell'imperiese Diego Campagna all'interno di 'Barrio' il nuovo ultimo singolo di Mahmood il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. A darne notizia è lo stesso Campagna che su facebook ha scritto:



"Dalla mezzanotte di oggi, “Barrio” il nuovo singolo di Mahmood scritto con Davide Petrella e prodotto da Charlie Charles e Dardust, pubblicato per Island Records/Universal Music Italia. Non perdetevelo anche perché la chitarra che ascolterete, con le note del Capriccio Arabo di Francisco Tàrrega è la mia. Molto felice!".





Del resto non c'è da stupirsi per questa importante collaborazione con alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale attuale, Campagna rimane uno dei massimi chitarristi a livello internazionale. E' un orgoglio per la riviera dei fiori.