A Bordighera si buttano libri nella spazzatura proprio nei giorni del Book Festival, scoppia la polemica

È a dir poco un paradosso: proprio nella settimana del Book Festival a Bordighera ci si ritrova con i cassonetti pieni di…libri.

Da questa mattina è scoppiata la polemica nella Città delle Palme per via di un cassonetto trovato da alcuni genitori completamente ricolmo di libri. Sembra che provenissero dalla scuola di via Pelloux che, come altri istituti cittadini, starebbe rifornendo la biblioteca. Ma, per motivi poco chiari, quelli vecchi sono finiti nella spazzatura.

Sul posto, al momento della scoperta, anche il consigliere comunale Farotto il quale ha subito segnalato il fatto all’amministrazione che è poi intervenuta per voce del sindaco Ingenito.

La situazione è poi (per fortuna) rientrata ma è davvero un paradosso che proprio nei giorni in cui si rende omaggio al libro e alla letteratura, ci sia qualcuno che ha pensato bene di buttare nella spazzatura i libri vecchi invece di donarli e dare loro una nuova vita.