Sanremo: “Sono orgoglioso che esistano posti del genere nel nostro Paese”, i ringraziamenti di un nostro lettore al personale di 'Casa Serena'

Il nostro lettore Domenico Cuzzilla ci scrive per ringraziare il personale di 'Casa Serena' a seguito della scomparsa della mamma Francesca Romeo, da due anni ospite della struttura di Poggio.

Vorrei ringraziare tutto il personale di 'Casa Serena' dove mia mamma Francesca Romeo era ospite due anni ed è deceduta il 17 agosto all'età di 91 anni. Ringrazio tutti di cuore, dal personale (ne cito solo pochi: Rosa, Maria, Massimo) al direttore, alla parrucchiera, all'animatrice, al dottore, alle cuoche...proprio tutti, persone non sono solo professionali, ma con un cuore grande, sempre pronti per una parola dolce o un sorriso, persone come ne ho viste poche nella mia vita.

L'hanno accompagnata alla fine dei suoi giorni con tutte le premure possibili, sono orgoglioso che esistano posti del genere nel nostro Paese.