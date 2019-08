Bordighera: libri buttati nella spazzatura, l'interessante consiglio di un lettore

“Caro Direttore,

a proposito dell’articolo sui libri gettati nella spazzatura, vorrei consigliare a chi ha libri in eccesso di provare a farne dono alla biblioteca della pinacoteca Rambaldi di Coldirodi, invece di sprecare una preziosa risorsa e di contribuire a intasare discariche.

Dovendo anni fa smantellare una biblioteca ereditata, abbiamo contattato la signora Lucetta Bestagno, che all’epoca si occupava della pinacoteca, la quale si è mostrata assai compiaciuta di ricevere molti scatoloni di libri (e una grande libreria-contenitore). Lucetta aveva anche organizzato tra i lettori la pratica del book crossing e dimostrava sempre una sensibilità assai superiore di quella riscontrata in altre biblioteche della zona.

Non so se chi segue attualmente la pinacoteca continua la meritevole attività di Lucetta, ma tentar non nuoce.

Con molti cordiali saluti”.