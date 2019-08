Il Lions Club Imperia Host consegna il defibrillatore alla comunità di Cervo

Il Lions Club Imperia Host ha partecipato alla 56º edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, all'insegna della solidarietà e nel pieno rispetto del motto "We Serve.



Oltre al pianoforte, grande protagonista della rassegna di quest'anno, altri strumenti e musicisti hanno partecipato ad una stagione musicale di altissima qualità, ricca e varia che ha proposto artisti di grande spessore. Sabato 31 agosto alle ore 21,30 sul Sagrato dei Corallini, nell'ultimo spettacolo della stagione, Arnulf Von Armin e Ian Fountain si esibiranno in un concerto a quattro mani dedicato a Schubert e a Brahms.



Nel corso della serata, il Presidente del Lions Club Imperia Host, Vittorio Adolfo, consegnerà al Sindaco di Cervo, Lina Cha, un defibrillatore acquistato con i proventi dell'incasso del concerto dello scorso 17 luglio, inserito nel cartellone del Festival con protagonista Andrea Bacchetti. L'acquisto del dispositivo rappresenta un service a favore della comunità di Cervo e sarà posizionato in un luogo di facile accesso. Il Lions Club Imperia Host conferma la sua tradizionale vocazione ad operare in favore del territorio, in particolare nella valorizzazione della cultura secondo una consolidata linea operativa tracciata nel tempo.