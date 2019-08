A Calosso (AT) i sapori ed il profumo del Monferrato

Siamo nel cuore del Monferrato tra le colline e i vigneti più famosi d’Italia che producono vini come il Moscato, il Barbera, il Dolcetto e il Nebbiolo, conosciuti e apprezzati in Italia e all’estero. In questa zona è stato anche recuperato un vitigno, la Gamba di Pernice, che dal 2011 ha ottenuto la Doc con il nome di Calòs, dal quale si ricava un vino piacevolmente profumato di frutta e spezie, color rosso rubino.

Il ristorante Antica Locanda Il Duca Bianco si trova all’interno di un elegante palazzina, vicino al centro del paese. L’interno è luminoso, ampio, con arredi moderni, d’estate si può pranzare nel delizioso piccolo giardino o all’esterno sulla terrazza ben ombreggiata.

Nel piano superiore ci sono le camere a disposizione per un piacevole soggiorno e dal terrazzo superiore si gode una splendida vista sulle colline delle Langhe e del Monferrato.

La cucina dello chef Vito Nolè è una garanzia di qualità per i prodotti di eccellenza che usa da sempre ( lo ricordiamo con piacere nella sua precedente esperienza in terra di Langa) e per la sua bravura nel preparare piatti della tradizione piemontese con quel tocco di creatività che non guasta. Lasciatevi tentare dai suoi antipasti che da soli meritano la sosta nel suo ristorante: il vitello tonnato cucinato con la ricetta originale langarola, la lingua in salsa verde, i peperoni con la bagna caoda, il tortino di erbette con la crema di formaggio, la tartare di carne cruda.

I primi sono tutti da assaggiare: dai ravioli d’asino, gli gnocchi ai formaggi con il tartufo o con la fonduta, i tajarin con ragù di cinghiale e i tipici agnolotti del plin.

Sarebbe un peccato non assaggiare i secondi dove lo chef si esprime al meglio: il favoloso brasato al barolo, la rolatina di coniglio, il filetto al Moscato passito, l’agnello al forno. Per finire in bellezza non c’è che da scegliere tra i dolci classici della tradizione come il bunet della nonna, il tortino di nocciole con crema inglese e i vari semifreddi al mandarino, al limone o altra frutta, a seconda della stagione e il classico tiramisù nel vasetto di vetro.

L’accoglienza è garantita dal personale gentile e sorridente.

Il locale, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, si trova a Calosso d’Asti in via Regina Margherita, 37. Per prenotazioni chiamare il numero 0141.853802