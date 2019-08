Ventimiglia: sistemata all’interno dei giardini 'Tommaso Reggio' la fontana della discordia rimossa dall’Amministrazione Scullino

E’ stata nuovamente installata, ma questa volta all’interno dei Giardini T.Reggio di Ventimiglia, la fontana che l’Amministrazione Scullino aveva fatto rimuovere qualche settimana fa. Quest’ultima si trovava davanti ad una delle principali entrate del parco pubblico ma, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, era da tempo presa di mira e oggetto di atti vandalici che hanno costretto l’Amministrazione alla rimozione.

La fontana è stata installata, ma all’interno dei giardini pubblici che, nella notte, vengono chiusi. A seguito della decisione presa dalla Giunta Scullino sono nate nelle settimane scorse alcune polemiche dal momento che la fontana è stata spesso usata dai migranti di passaggio per la città di confine o senza tetto per dissetarsi o lavarsi.

“Per me sono importanti l’ordine, la sicurezza e il decoro della città - aveva detto Scullino in un’intervista al nostro giornale - dove troviamo delle situazioni indecorose interveniamo e questo è avvenuto con la fontana in questione”.