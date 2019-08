Sanremo: scuola Pascoli, il Pd "Bene il confronto con l'opposizione, ma su proposte concrete"

"Il PD sanremese legge con piacere il comunicato del gruppo dei 100 in cui si invita a un confronto tra maggioranza e opposizione corretto e costruttivo nel merito delle pratiche importanti che riguardano la città. Chi può non essere d'accordo con tale auspicio? compito di chi ha vinto le elezioni è di amministrare e, analizzando i problemi, proporre adeguate soluzioni, facendo scelte che tengano conto dei diversi e numerosi fattori, economici, burocratici e di fattibilità delle stesse". A scrivere è Marco Torre, coordinatore Pd di Sanremo.



"Chiunque abbia amministrato sa quanto sia difficile individuare soluzioni che riscontrino unanimità e che non siano suscettibili di critiche. È compito dell'opposizione valutare le soluzioni proposte, eventualmente proporre correttivi ed evidenziare carenze delle stesse, nel rispetto reciproco, per portare maggior utilità possibile alla città, ovviamente nella distinzione dei ruoli.



Certamente questo clima costruttivo non può prescindere dalla coerenza e trasparenza rispetto ai problemi ed alle questioni che si affrontano. Questi criteri mostrano tutta la loro valenza nel caso della scuola Pascoli. Chi può negare che il problema della Pascoli sia stato ignorato per decenni dalle passate amministrazioni? chi può non rilevare come sia assurdo che una città come Sanremo, che ha avuto per decenni il beneficio di una casa da gioco che offriva entrate straordinarie nel bilancio, oggi debba far fronte a un'emergenza riguardante la sicurezza degli edifici scolastici, che non sono - per esempio - adeguati alle normative antincendio?



L'amministrazione Biancheri ha il merito di aver voluto guardare in faccia la realtà dello stato delle scuole a Sanremo, ha prima investito 8 milioni per opere di messa in sicurezza, poi ha attivato l'iter per poter fare le verifiche dello stato di sicurezza di tutti gli edifici scolastici, infine - di fronte all'esito dei controlli sull'edificio della Pascoli - ha dovuto prendere atto che non c'era altra alternativa che trovare una soluzione provvisoria per le scuole ospitate nell'edificio. Ora siamo sicuri che il sindaco Biancheri e la sua maggioranza, dopo aver affrontato la situazione emergenziale, saprà proporre alla città soluzioni definitive per i cicli di studi coinvolti.



Il Pd con i suoi assessori e consiglieri svolgerà come sempre un ruolo propositivo ed è aperto al confronto con le opposizioni e la città nel merito delle soluzioni che verranno proposte. Questa città merita rispetto e risposte concrete, ad altri lasciamo le battute, le minacce, le insinuazioni su fantomatici interessi privati, che non hanno alcuna utilità e si usano quando non si hanno argomenti validi".