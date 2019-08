Dolceacqua: degrado in piazza Garibaldi, il Comune replica all'opposizione "C'è differenza tra polemica sterile e critica costruttiva"

"Esiste una sottile differenza tra polemica sterile e critica costruttiva: la prima, mossa senza informarsi direttamente e praticata a mezzo social network, ha la sola conseguenza di nuocere al paese ed alla sua immagine, ed in particolare ai giovani volontari che hanno avuto il coraggio ed il merito di prendersi carico dei festeggiamenti, adoperandosi al meglio e con successo. La seconda, fatta nelle opportune sedi ed agli amministratori interessati, ci aiuta a crescere e dare un servizio migliore ai residenti ed ai turisti".



Così il comune di Dolceacqua replica alla denuncia di degrado su piazza Garibaldi fatta dall'opposizione consigliare (LEGGI LA NOTIZIA QUI).



"Si avvisa la popolazione che, come già preventivato in fase di programmazione delle festività, nei prossimi giorni si procederà al lavaggio di piazza Garibaldi, in collaborazione con la Proloco Dusaigöti e la ditta incaricata alla gestione dei rifiuti. Per una pulizia più accurata e completa si è atteso lo sgombero totale dell’area dalle attrezzature legate al festino, in modo tale da poter anche ripristinare il regolare svolgimento del mercato del giovedì".



"La foto riprende dello sporco non creato dai festeggiamenti ma successivamente da persone. - chiosano dal Comune - Inoltre non capiamo questo intervento fatto a none della minoranza nella quale uno dei componenti fa parte della ProLoco che ha realizzato con successo i festeggiamenti e con i quali si erano già concordati e tempi di pulizia".