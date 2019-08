Ventimiglia: sabato "Una Notte ai Giardini Hanbury", aperitivo, visita guidata e dj set.

Sabato 31 Agosto l'associazione Ventimiglia Viva organizza "Una Notte ai Giardini Hanbury", aperitivo, visita guidata e dj set. L'evento è realizzato grazie al contributo della Fondazione Casartelli, in collaborazione con i Giardini Hanbury e la Coop Omnia.



"L'intento è di avvicinare i giovani al patrimonio storico-culturale dei musei e degli edifici storici del nostro territorio attraverso l’organizzazione di iniziative serali. Sarà possibile accedere agli oltre 18 ettari dei Giardini Hanbury che, grazie alle migliaia di specie botaniche presenti ed alla loro straordinaria posizione, sono considerati tra i 10 giardini botanici più belli d'Italia e partecipano al progetto “Alpi del Mediterraneo” per la candidatura al riconoscimento UNESCO di sito Patrimonio dell'Umanità" - spiegano gli organizzatori.



"Sarà inoltre possibile, in via del tutto eccezionale, visitare le terrazze ed alcune sale interne alla Villa che fu residenza di Sir Thomas Hanbury e della sua famiglia. - chiosano - Nella piazzetta di fronte a Villa Hanbury potrete invece degustare l’apericena a buffet, farvi accompagnare dalla selezione musicale del nostro Dj ed ammirare le opere esposte dall'artista Andrea Iorio". I posti sono limitati e per partecipare é necessario inviare una mail all'indirizzo ventimigliaviva@hotmail.com o contattare l'associazione direttamente sulla pagina Facebook di Ventimiglia Viva".