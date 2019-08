Sanremo: tanti auguri Pico de Gallo! Questa sera grande festa per i 25 anni, sul palco i Libero Arbitrio

Protagonisti della serata i Libero Arbitrio , band specializzata in musica anni ’70 e ’80 che vi farà ballare sui maggiori successi della disco music. A seguire l’immancabile dj set di Luca Lyj .

In occasione del compleanno saranno regalati gadget personalizzati Corona.

In questi 25 anni il Pico de Gallo si è imposto come locale simbolo dell’estate sanremese dal mattino a notte fonda: il ristorante e bar affacciati sulla spiaggia sono il luogo ideale per concedersi una pausa relax, un pranzo gustoso o un cocktail vista mare, mentre la sera il Pico cambia pelle e si trasforma nel cuore del divertimento fino a notte fonda.