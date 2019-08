Sanremo: oggi e domani, continuano gli eventi di ‘Un salto in Centro’, in piazza Colombo

Continuano gli eventi di ‘Un salto in Centro’, in piazza Colombo a Sanremo. Oggi, giovedì 29 agosto, Dimensione Musica Sanremo presenta ‘La sezione ritmica’. Si tratta di un laboratorio incentrato sui modelli di accompagnamento nella musica moderna, quindi analisi dei vari groove style, jazz, latin, funk, fusion, rock con particolare attenzione al suono dello strumento ed al counting system. L’evento è reso possibile con la collaborazione degli insegnanti: Roberto Bonazinga (basso); Lorenzo Spinozzi (chitarra; Ramon Rossi (batteria). Venerdì 30, appuntamento con la musica della Start Over Band.