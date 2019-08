Sanremo: il 7 settembre alla Libreria Mondadori firmacopie con la la scrittrice Barbara Perucca

Sabato 7 settembre 2019 presso la Libreria Mondadori di via Roma 91 a Sanremo, dalle ore 9.30 alle ore 19.30 firmacopie con la scrittrice fiorentina Barbara Perucca, autrice del romanzo "Non voglio ammettere che ti amo", Edizioni Helicon. Quest'opera è stata pubblicata a marzo 2016 ed ora è alla seconda edizione, dopo aver riscosso un notevole successo e creando interesse nel pubblico tanto da essere distribuita in tutte le principali librerie nazionali e in forma cartacea sui più famosi siti di e-commerce. Inoltre, dalla pubblicazione, il romanzo ha già ricevuto due importanti riconoscimenti: il premio Special Best Montefiore 2016 e la menzione d'onore al Premio Letterario Casentino 2017.



"Il mio è un romanzo d'amore senza eccessi, senza sfumature di grigio per capirsi, la mia copertina è uscita prima delle loro, non sdolcinato, non è un harmony comunque appassionante e non banale come trama. Il mio maestro resta Pirandello. - spiega la scrittrice - Un romanzo di formazione con diversi personaggi e colpi di scena. Una bella morale sull'amore, diverse riflessioni e qualcosa di Sliding doors per i colpi di scena e appunto una trama non scontata".



"Un libro per tutte le età testato anche su over 70. Un messaggio positivo e bello sul significato vero di amare, e concordo con Pascal che il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. La bellezza è anche e proprio nella imprevedibilità dell'amore. Diversi i colpi di scena nel libro e infatti sogno di farne un film e ho buttato giù già la sceneggiatura" - conclude Barbara Perucca.