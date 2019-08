Imperia: sabato prossimo a Villa Grock, 'Apritango’ a scopo benefico a favore della FIDAS

Sabato 31 agosto Villa Grock, in via Fanny Roncati Carli, sarà aperta al pubblico in dalle ore 17 alle ore 19 e, a seguire, all’interno del giardino della villa, si terrà l’evento ‘Apritango’ a scopo benefico con ricavato a favore della FIDAS provinciale di Imperia.

"Si ballerà dalle 18.00 in poi - spiegano gli organizzatori - sotto il fresco portico che già una volta ha ospitato il tango. Per tutta la durata dell'evento ci sarà un rinfresco con cocktails e bollicine più stuzzichini preparati dalle volontarie della FIDAS. Consigliamo vivamente il servizio navetta continuo e gratuito da Piazza Dante per tutta la durata dell'evenro. Selezione musicale Porteňa con Tandas/Cortinas a cura di Zorro Tj".