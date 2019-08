Bordighera: al via il Primo Concorso Internazionale per Direttori d'Orchestra Italian Conducting Competition

Si svolgerà dal 3 al 7 di settembre 2019 a Bordighera, nel Palazzo del Parco, il Primo Concorso Internazionale per Direttori d'Orchestra Italian Conducting Competition organizzato da Iberclassica Artist Agency in collaborazione con il comune di Bordighera e l'Orchestra Sinfonica di Bordighera. Dopo la fase eliminatoria, sono stati selezionati cinquantacinque direttori da tutto il mondo dei quali rimarranno solo tre finalisti che si esibiranno dal vivo in concerto il giorno 7 settembre alle ore 17,30 al Palazzo del Parco. La giuria composta da membri di fama internazionale sarà presente per tutte le sessioni previste incluso il concerto finale. La direzione artistica del concorso è a cura del M° Fabio Merlini, general director di Iberclassica e concert manager de I Solisti Veneti.