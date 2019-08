Arma di Taggia: il 7 settembre 'Beach Volley and Fitness Games', un nuovo format che mixa discipline sportive diverse (foto e video)

Sabato 7 settembre ad Arma di Taggia si terrà 'Beach Volley and Fitness Games' un mix tra sport che si tradurrà in tornei ma anche in un'occasione per provare queste discipline. Per una giornata intera, dalle 9 alle 23, la manifestazione sarà ospitata in piazza Tiziano Chierotti.

L'evento è organizzato dalla palestra La Pineta, insieme a Sara Assicurazioni e con il patrocinio del Comune di Taggia. In questi giorni stanno fioccando le iscrizioni presso la palestra di viale delle Palme ma si potrà chiedere di partecipare anche il giorno stesso dell'evento.



In che cosa consiste l'appuntamento? Sabato 7 settembre si terrà il torneo amatoriale di Beach Volley 4 vs 4 misto ''Trofeo Sara Assicurazioni'' ed inoltre ci sarà anche una competizione di Weightlifting / Calisthenics ''La Pineta Summer Cup Edition'' (I dettagli degli esercizi li potete trovare sulla pagina dedicata all'evento a questo LINK).

Ecco che cosa ci hanno raccontato gli organizzatori della manifestazione





“Questa manifestazione ha un format un po’ particolare, nuovo e grazioso. - sottolinea Luca Ferrari - Per la parte di beach volley, avremo un torneo 4 vs 4 misto, con una ragazza sempre in campo, amatoriale ma con ragazze di notevole tasso tecnico. Ci saranno anche attività di fitness e danza”. "Si tratta di un format originale con beach volley ma anche una parte di Weightlifting / Calisthenics dove ci saranno competizioni con ragazzi da tutta la provincia di Imperia e dalla Liguria. Oltre a queste competizioni avremo anche esibizioni di danza. Sarà una sorta di fiera del fitness, dove le persone che verranno in piazza Tiziano Chierotti potranno osservare più sport nello stesso momento".“Proporremo più forme di danza nel corso di questo innovativo format. - aggiunge Francesca Paglieri - Proporremo la danza orientale indiana, la macumba fitness, aikido ma anche danza moderna. Ci sarà modo di provare varie discipline sia come corsi che come spettacolo quindi sarà un bel pomeriggio da passare insieme”.