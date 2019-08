70° Festival di Sanremo: prima telefonata di Amadeus al sindaco Biancheri: “Mi ha invitato a Roma per conoscerci di persona”

Anche se quest'anno, per stessa ammissione del sindaco, i rapporti con la Rai sono meno semplici di prima, non mancano i gesti di cortesia reciproca con la Tv di Stato in vista del prossimo Festival di Sanremo, l'edizione numero 70.

E proprio ieri il telefono di Alberto Biancheri ha squillato e dall'altra parte c'era...Amadeus. Un primissimo contatto a distanza tra il primo cittadino matuziano e il conduttore e direttore artistico della kermesse più amata della televisione italiana.

Poche parole per conoscersi e poi l'invito a Roma per stringersi la mano di persona. Un incontro che sicuramente avverrà a breve siccome il sindaco Biancheri ha in programma ben più di un viaggio nella capitale per sistemare alcuni tasselli in vista del prossimo Festival. Senza dimenticare il complesso nodo di Area Sanremo e del suo futuro.

Di certo nelle scorse ore si sono mossi i primi passi nei rapporti tra il Comune di Sanremo e il conduttore del Festival. Un dualismo che negli ultimi anni ha toccato vette altissime con Carlo Conti, nominato anche “Amico di Sanremo”. Vedremo se anche Amadeus saprà ripercorrere le orme del suo predecessore.