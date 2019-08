Ischia: quando andare in vacanza

Il clima mite dell'isola consente periodi di vacanza durante tutto l'arco dell'anno. Mare e sole d'estate, terme d'inverno, scoperta del territorio in primavera e autunno.

Per chi sceglie di trascorrere ad Ischia un periodo di villeggiatura c'è una domanda ricorrente ovvero quella relativa al periodo dell'anno nel quale è preferibile visitare l'isola.

Quando andare a Ischia prevede una risposta articolata.

E' infatti necessario fare diverse considerazioni e la scelta dipende da una serie di fattori che mettono in primo piano la somma che si ha a disposizione per la vacanza, il numero dei componenti della famiglia e la presenza di bambini, la tipologia di vacanza che si intende fare, e infine quanti giorni ci si vuole trattenere sull'isola.

La tradizionale vacanza estiva

Se la scelta considera la tradizionale vacanza al mare, i mesi estivi sono sicuramente perfetti per godersi la spiaggia, il sole e il mare.

I mesi estivi, che coincidono con il classico periodo di alta stagione, non rappresentano la scelta più conveniente ma quella più adeguata per chi desidera una vacanza al mare, perfetta anche per i bambini.

Le tariffe degli hotel nel periodo estivo sono meno elastiche, anche se comunque vale la pena cercare la soluzione meno dispendiosa fra le tante offerte proposte dalle piattaforme online, prodighe di promozioni, sconti ed una cascata di last minute.

La villeggiatura primaverile e i ponti

La costa isolana garantisce temperature miti e tempo soleggiato anche in primavera, periodo nel quale si può godere della prima timida tintarella.

La primavera consente di regalarsi una vacanza di movimento, scegliendo di alternare alle ore in spiaggia itinerari dedicati al trekking, scoprendo il meraviglioso entroterra.

A partire dalla metà del mese di marzo il tempo è più clemente e visitare l'isola risulterà piacevole.

La scelta ricade su percorsi naturalistici, storico-culturali e degustazioni enogastronomiche.

Nel caso in cui si opti per una vacanza primaverile mordi e fuggi sono perfetti i tre ponti del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno e i fine settimana in genere. Il periodo è adeguato per passare qualche ora al mare, scoprire il territorio e soprattutto trascorrere del tempo alle terme per eliminare il grigiore dell'inverno e ridare vigore al corpo e alla mente.

I vantaggi delle offerte autunnali

Se il tempo lo permette la vacanza autunnale a Ischia può rivelarsi stupenda.

Nel caso le condizioni metereologiche non risultino avverse si può trascorrere qualche ora in spiaggia e godere del sole e del clima tiepido per passeggiare, scoprire i locali affacciati sul mare per sorseggiare un drink o consumare i pasti.

La vacanza autunnale permette di visitare l'entroterra, dedicarsi al trekking e ai percorsi enogastronomici, rilassarsi alle terme per affrontare preparati l'arrivo della stagione fredda.

Ottobre e novembre portano con sé un carico di offerte ospitalità estremamente vantaggiose a partire dalle strutture costiere.

Scorrendo le pagine online si scoprono promozioni, sconti ed interessanti last minute per garantirsi una vacanza volta al risparmio.

Le festività natalizie e pasquali

In occasione delle festività di fine anno e della Pasqua l'isola è prodiga di opportunità che nascono nel segno della convenienza.

La vacanza invernale è ideale per chi vuole passare del tempo alle terme.

Le strutture dedite all'ospitalità aperte nel periodo invernale sono quelle che dispongono di un reparto termale interno, e offrono i servizi a prezzi decisamente concorrenziali.

Il Capodanno a Ischia è un'esperienza indimenticabile per un assaggio delle specialità locali e le tante feste di piazza.

La Pasqua a Ischia considera appieno la ripresa della stagione turistica. Godere di una vacanza in concomitanza delle festività pasquali permette di scoprire le antiche tradizioni dell'isola e partecipare ai tanti eventi in programma.