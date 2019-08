Ventimiglia: sopralluogo della Polizia Provinciale e dell'Autofiori in zona Roja per la bonifica dei siti di competenza di Autostrade

Sopralluogo della Polizia Provinciale con funzionari della Autofiori in zona Roja per la bonifica dei siti di competenza.



L'Autofiori, contattata personalmente dal Sovr. Capo Gianni Calvi, ha dato ancora una volta immediata disponibilità alla soluzione del problema inviando dopo neppure un'ora un incaricato per prendere atto e attivare le procedure di bonifica dei siti.